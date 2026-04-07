UBS maintient son conseil sur Sika avant les résultats du 1er trimestre

UBS maintient son conseil à l'achat sur le titre et laisse son objectif de cours fixé à 220 E avant la publication des résultats du 1er trimestre 2026. Cet objectif fait ressortir un potentiel de hausse de 67% du titre.



L'analyste estime que le Moyen-Orient n'aura qu'un impact mineur sur le trimestre, les taux de change constituant probablement le principal enjeu.



" D'un point de vue conceptuel, le premier trimestre devrait s'avérer le plus faible de l'année" indique UBS.



Pour 2026, Sika prévoit une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 1 % et 4 % en monnaies locales, conformément à son ambition de surperformer le marché de 3 % à 6 % en monnaies locales, acquisitions complémentaires comprises. Sika prévoit d'atteindre une marge EBITDA comprise entre 19,5 % et 20,0 % pour l'année.