UBS maintient son conseil à l'achat sur le titre et laisse son objectif de cours fixé à 220 E avant la publication des résultats du 1er trimestre 2026. Cet objectif fait ressortir un potentiel de hausse de 67% du titre.
L'analyste estime que le Moyen-Orient n'aura qu'un impact mineur sur le trimestre, les taux de change constituant probablement le principal enjeu.
" D'un point de vue conceptuel, le premier trimestre devrait s'avérer le plus faible de l'année" indique UBS.
Pour 2026, Sika prévoit une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 1 % et 4 % en monnaies locales, conformément à son ambition de surperformer le marché de 3 % à 6 % en monnaies locales, acquisitions complémentaires comprises. Sika prévoit d'atteindre une marge EBITDA comprise entre 19,5 % et 20,0 % pour l'année.
Sika AG est le n° 1 mondial de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques de construction. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits chimiques de construction (85,3%) : adjuvants de bétons et de mortiers, mortiers de réparation, produits de renforcement et d'étanchéité, mastics, etc. ;
- produits chimiques pour fabrication industrielle (14,7%) : produits de collage et d'étanchéité (notamment polyuréthannes, colles et butyles) destinés essentiellement aux secteurs de l'automobile, du ferroviaire et de la construction navale.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (7,9%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (37%), Etats-Unis (22,6%), Amériques (12%), Chine (8,9%) et Asie-Pacifique (11,6%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.