UBS maintient son conseil sur Vodafone après les résultats

UBS maintient son conseil à Vendre sur le titre avec un objectif de cours de 80 pence.



UBS estime qu'il y a trois points à retenir après l'annonce des résultats du deuxième trimestre.



"[1] La croissance du chiffre d'affaires des services en Allemagne devrait s'accélérer au troisième trimestre grâce à l'accord de non-répartition de 1&1, malgré un recul sous-jacent ; [2] Le chiffre d'affaires des services au Royaume-Uni devrait baisser au troisième trimestre ; [3] Les coûts de restructuration et d'acquisition de spectre devraient dépasser 1 milliard d'euros pour l'exercice 2027" indique l'analyste.



Selon UBS, l'action se négocie avec une prime par rapport au flux de trésorerie disponible publié, malgré les risques.