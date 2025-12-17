UBS n'est plus à "achat" sur Swiss Re
UBS dégrade sa recommandation sur Swiss Re de "achat" à "neutre" avec un objectif de cours ramené de 150 à 135 francs suisses, une nouvelle cible ne laissant guère de potentiel de revalorisation pour le titre du réassureur helvétique.
Publié le 17/12/2025 à 15:24
"Nous pensons que les investisseurs ont probablement besoin de temps et de données pour dissiper davantage les inquiétudes concernant les activités L&H (vie et santé) et la possibilité de rachats d'actions accrus", explique le broker.
