UBS n'est plus à "achat" sur Swiss Re

UBS dégrade sa recommandation sur Swiss Re de "achat" à "neutre" avec un objectif de cours ramené de 150 à 135 francs suisses, une nouvelle cible ne laissant guère de potentiel de revalorisation pour le titre du réassureur helvétique.

"Nous pensons que les investisseurs ont probablement besoin de temps et de données pour dissiper davantage les inquiétudes concernant les activités L&H (vie et santé) et la possibilité de rachats d'actions accrus", explique le broker.