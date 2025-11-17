UBS abaisse sa recommandation sur le titre passant à Neutre (contre Achat) mais relève son objectif de cours à 35,4 E (contre 32,3 E).

'Après une bonne performance, nous abaissons notre recommandation à Neutre. Nous anticipons un potentiel de hausse plus important pour VOE ou SSAB suite aux réductions tarifaires de l'UE' indique UBS.

Au cours actuel, le titre affiche un PER de 9 fois avec un rendement de près de 1%.