bioMérieux recule de 2% à 72,8 EUR en milieu de séance à Paris, victime d'un changement de recommandation chez UBS : la banque suisse, auparavant à l'achat sur le titre du spécialiste du diagnostic in vitro, est désormais neutre, tandis que son objectif de cours a été abaissé de 138 EUR à 80 EUR.

Si elle reconnaît que "les moteurs de croissance à moyen terme restent attractifs", UBS explique dans sa note de recherche qu'une visibilité à court terme moins importante qu'elle ne le pensait auparavant la conduit à adopter une position "neutre" "jusqu'à preuve supplémentaire de l'exécution".