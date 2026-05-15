UBS n'est plus à l'achat sur BPER Banca, l'action recule nettement

BPER Banca recule de 3% à 12,3 EUR à Milan et sous-performe ainsi le FTSE MIB (-1,8%), pénalisé par les propos d'UBS, qui dégrade sa recommandation sur le titre de la banque commerciale italienne de "achat" à "neutre", avec un objectif de cours abaissé de 13,5 à 12,5 EUR.



Dans le résumé de sa note de recherche, la banque suisse pointe un manque de catalyseurs et un potentiel de hausse limité pour le titre, le cours de l'action BPER Banca semblant, selon elle, déjà refléter les attentes d'une éventuelle distribution de capital plus élevée.