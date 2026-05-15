BPER Banca recule de 3% à 12,3 EUR à Milan et sous-performe ainsi le FTSE MIB (-1,8%), pénalisé par les propos d'UBS, qui dégrade sa recommandation sur le titre de la banque commerciale italienne de "achat" à "neutre", avec un objectif de cours abaissé de 13,5 à 12,5 EUR.
Dans le résumé de sa note de recherche, la banque suisse pointe un manque de catalyseurs et un potentiel de hausse limité pour le titre, le cours de l'action BPER Banca semblant, selon elle, déjà refléter les attentes d'une éventuelle distribution de capital plus élevée.
BPER Banca S.p.A. est une banque commerciale organisée autour de 4 pôles d'activités :
- banque de détail ;
- banque d'affaires ;
- banque de financement et d'investissement ;
- banque privée.
A fin 2025, la banque gère 98,6 MdsEUR d'encours de dépôts et 94,7 MdsEUR d'encours de crédits.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
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Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
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Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.