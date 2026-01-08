UBS n'est plus à l'achat sur Ipsen, qu'il juge bien valorisé
UBS a annoncé jeudi avoir dégradé de "achat" à "neutre" sa note sur le titre Ipsen, avec un objectif de cours ramené de 150 à 125 euros, disant notamment s'inquiéter de l'érosion de la propriété intellectuelle du laboratoire pharmaceutique.
Selon le broker, le cours de Bourse reflète désormais correctement la valeur du groupe, avec un potentiel de hausse qui apparaît limité au vu de la période de ralentissement de la croissance qui se profile et du manque de nouveaux médicaments à un stade avancé susceptibles de prendre le relais des produits actuels.
Dans une note, UBS rappelle que sa thèse positive reposait jusqu'ici sur la réussite attendue du lancement d'Iqirvo, le traitement contre la cholangite biliaire primitive, avec l'idée qu'Ipsen dépasse les attentes du marché, ce qui a été le cas puisque la mise sur le marché d'Iqirvo a effectivement été un succès, mais qui n'a pas suffi à compenser les performances plus décevantes des autres moteurs de croissance.
Onivyde, son traitement contre l'adénocarcinome du pancréas métastatique, progresse moins vite que prévu, souligne le courtier, qui constate par ailleurs que l'hormonothérapie Decapeptyl continue de subir des pressions sur les prix.
A moyen terme, UBS met également en avant un risque structurel, à savoir l'arrivée, à l'horizon 2029, de la perte d'exclusivité de Cabometyx (tumeurs neuroendocrines), qui devrait entraîner une baisse de ses ventes voire à une décroissance du chiffre d'affaires du groupe, ce qui signifie que le groupe devra probablement s'appuyer davantage sur des acquisitions pour renouveler son portefeuille de produits.
En conclusion, le professionnel estime que le titre offre moins de perspectives que d'autres valeurs du secteur biotechnologique qui disposent, elles, de catalyseurs plus nombreux et plus visibles.
Ipsen est spécialisé dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de médicaments de spécialité. Le CA par domaine thérapeutique se répartit comme suit :
- oncologie (73,7%) ;
- neuroscience (20,6%) ;
- maladies rares (5,7%).
A fin 2024, le groupe dispose de 4 centres de recherche et développement situés en France, au Royaume Uni, aux Etats-Unis et en Chine, et de 4 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (39,3%), Amérique du Nord (34,3%) et autres (26,4%).
