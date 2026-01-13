UBS n'est plus à l'achat sur le titre BMW

UBS abaisse sa recommandation sur le titre BMW passant à Neutre (contre Achat) avec un nouvel objectif de cours de 93 E (contre 95 E).



"La valorisation n'est plus considérée comme extrêmement bon marché et le risque de baisse par rapport au consensus est modéré, la Chine continuant d'adopter une position plus ferme" souligne UBS dans son étude du jour.



Rappelons que BMW avait indiqué être "en bonne voie" pour atteindre ses objectifs annuels, qui avaient été révisés à la baisse en octobre dernier en raison de l'impact des droits de douane américains et de la faiblesse des ventes en Chine.



BMW a confirmé s'attendre à une marge d'exploitation comprise entre 5% et 6% pour son segment automobile.



Le flux de trésorerie disponible (FCF) est désormais attendu à 2,5 milliards d'euros cette année, contre plus de cinq milliards d'euros précédemment.