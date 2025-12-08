UBS abaisse sa recommandation sur le titre passant à Neutre (contre Achat) et fixe son objectif de cours à 46,75 E (contre 66,75 E). L'analyste estime pour les oerspectives 2026 qu'une "faible visibilité à court terme freine les opportunités à long terme".
"Les perspectives de croissance à long terme restent intactes, mais compte tenu de l'incertitude quant à l'ampleur des baisses de marges à court terme et du faible nombre de catalyseurs à court terme, nous abaissons notre recommandation à Neutre" indique le bureau d'analyse.
Pour ce nouvel exercice, le groupe anticipe par ailleurs un niveau de marge d'exploitation légèrement inférieure à celle de l'exercice 2025.
Au cours actuel, le titre se traite avec un PER 2025 de 11 fois avec un rendement de près de 5%.
Sodexo est un leader mondial des services de restauration et de Facilities Management. Le groupe propose des services sur sites : préparation de repas, gestion de restaurants et de centres de réception et de conférences, prestations d'accueil, de traitement de courriers, de transport, de nettoyage, de jardinage, de maintenance technique, de gardiennage, de gestion des installations, de contrôle sanitaire, etc.
Le CA par marché se ventile entre entreprises et administrations (47,4%), établissements de santé et résidences de personnes âgées (24,3%), écoles et universités (18,7%) et divertissements (9,6% ; Sodexo Live!).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (35,7%), Amérique du Nord (46,4%), Asie-Pacifique-Moyen-Orient-Afrique-Amérique latine (17,9%).
