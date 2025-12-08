UBS n'est plus à l'achat sur le titre Sodexo

UBS abaisse sa recommandation sur le titre passant à Neutre (contre Achat) et fixe son objectif de cours à 46,75 E (contre 66,75 E). L'analyste estime pour les oerspectives 2026 qu'une "faible visibilité à court terme freine les opportunités à long terme".



"Les perspectives de croissance à long terme restent intactes, mais compte tenu de l'incertitude quant à l'ampleur des baisses de marges à court terme et du faible nombre de catalyseurs à court terme, nous abaissons notre recommandation à Neutre" indique le bureau d'analyse.



Pour ce nouvel exercice, le groupe anticipe par ailleurs un niveau de marge d'exploitation légèrement inférieure à celle de l'exercice 2025.



Au cours actuel, le titre se traite avec un PER 2025 de 11 fois avec un rendement de près de 5%.