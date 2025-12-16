UBS n'est plus à Vendre sur le titre Legrand
Publié le 16/12/2025 à 15:36
"Nous constatons un rapport risque/rendement équilibré à ce stade, l'attrait fondamental du secteur des centres de données compensant le risque lié à la forte concurrence à court terme ; d'où notre passage à Neutre" explique le bureau d'analyse.
Legrand a confirmé viser pour l'année 2025 une croissance de ses ventes (organique et par acquisition, hors effets de change) entre +10 et +12%, et une marge opérationnelle ajustée (après acquisitions) de 20,5 à 21% des ventes.
Au cours actuel, le titre affiche un PER 2025 de 26 fois avec un rendement de près de 2%.