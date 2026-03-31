UBS n'est plus vendeur sur Beiersdorf pour des questions de valorisation

UBS a annoncé mardi avoir relevé de "vendre" à "neutre" sa recommandation sur Beiersdorf, estimant que l'absence de catalyseurs positifs en vue d'une revalorisation du titre était désormais compensée par un potentiel de baisse limité. Son objectif de cours est ramené en parallèle de 90 à 80 euros.

Dans une note diffusée dans la matinée, la banque suisse dit se montrer très prudente quant aux deux grandes activités du groupe allemand, qu'il s'agisse de sa division d'adhésifs tesa ou de sa branche de produits de beauté, qu'elle voit l'une comme l'autre évoluer sur une note stable, notamment au vu de l'incapacité du groupe à redynamiser les parts de marché de la marque Nivea.



Compte tenu cependant de la sous-performance prononcée de l'action depuis le début de l'année (-20% contre -7% pour le secteur dans son ensemble) et plus globalement au cours des deux dernières années (-44% à comparer avec un indice sectoriel stable), l'établissement financier fait remarquer que le titre se traite désormais sur la base d'un PER 2026 de l'ordre de 17x, soit une décote de quelque 20% par rapport au secteur qui le place bien en-dessous de sa moyenne de 27x sur les dix dernières années.