UBS relève son conseil sur le titre passant à Achat (contre Neutre) et fixe un nouvel objectif de cours de 1 425 pence (contre 1 400 pence). Ce nouvel objectif fait ressortir un potentiel de hausse de 33% du titre.
"Nous relevons notre recommandation sur Sage à " Achat ". Nous anticipons une croissance supérieure à 9 %, bien soutenue, et considérons l'IA comme une opportunité plutôt qu'une menace, ce qui justifie le prix pour l'exercice 2026 et les suivants" indique UBS dans son étude du jour.
Pour l'exercice 2026, le groupe s'attend à une croissance organique du chiffre d'affaires total de 9 % ou plus. Les marges opérationnelles devraient continuer à augmenter dans l'exercice 2026 et au-delà.
Sage Group plc figure parmi les 1ers éditeurs mondiaux de logiciels de gestion destinés principalement aux petites et moyennes entreprises. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de logiciels, de licences et d'abonnements (83,3%) : logiciels de gestion de la comptabilité, des ressources humaines, de la relation client, des fiches de paie, de la production, etc. Le groupe propose également des services professionnels, de formation, de traitement des paiements, et vend des matériels informatiques et bureautiques.
- autres (16,7%) : notamment prestations de maintenance et de support technique.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni-Irlande-Afrique-Asie-Pacifique (29%), Europe (25,7%) et Amérique du Nord (45,3%).
Investisseur
Globale
Qualité
Qualité
