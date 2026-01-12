UBS passe à l'achat sur le titre Sage Group

UBS relève son conseil sur le titre passant à Achat (contre Neutre) et fixe un nouvel objectif de cours de 1 425 pence (contre 1 400 pence). Ce nouvel objectif fait ressortir un potentiel de hausse de 33% du titre.



"Nous relevons notre recommandation sur Sage à " Achat ". Nous anticipons une croissance supérieure à 9 %, bien soutenue, et considérons l'IA comme une opportunité plutôt qu'une menace, ce qui justifie le prix pour l'exercice 2026 et les suivants" indique UBS dans son étude du jour.



Pour l'exercice 2026, le groupe s'attend à une croissance organique du chiffre d'affaires total de 9 % ou plus. Les marges opérationnelles devraient continuer à augmenter dans l'exercice 2026 et au-delà.