UBS passe à l'achat sur Porsche AG

Porsche AG se distingue à Francfort avec un gain de 3%, à 48,26 euros, soutenu par un relèvement de recommandation et d'objectif de cours par UBS.

Les analystes de la banque suisse pensent que le retour de Porsche à "son niveau de force historique" est un effort de plusieurs années, mais que le moment est venu d'acheter le titre P911, car les éléments de ce redressement deviennent visibles.



Le portefeuille de produits est mieux adapté, et les mauvaises décisions du passé (une focalisation trop forte sur les véhicules électriques à batterie) sont rectifiées. De nouveaux produits haut de gamme, équipés de motorisations thermiques et hybrides sont programmés. En outre, l'exécution semble meilleure et la nouvelle direction est déterminée à "faire le ménage" (cessions d'actifs non stratégiques, organisation plus agile...). Enfin, l'ajustement des capacités est un autre point important. L'organisation est dimensionnée pour un volume annuel d'environ 250 000 à 280 000 véhicules, contre 350 000 visés lors de l'introduction en bourse. UBS estime que des restructurations devraient être annoncées lors des résultats du deuxième trimestre.



Au niveau des finances, la banque suisse indique que le retour à une marge opérationnelle de 13% d'ici l'année 2030 (contre 7% en 2026) sera alimenté par de nouveaux produits et un meilleur panorama de ventes, des économies de coûts et la non-récurrence des coûts de réalignement stratégique.



Focus sur le deuxième trimestre et la suite



Pour la période d'avril à juin, UBS table sur une publication solide avec une marge opérationnelle d'environ 7%, grâce à un mix produit solide avant d'éventuelles charges exceptionnelles, qui devraient rester bien en deçà d'un milliard d'euros.



Ensuite, les analystes prévoient que le résultat opérationnel fera plus que doubler d'ici 2030 et que le PER (ratio cours sur bénéfice) chute de 25x en 2026 à 11x en 2030. L'application du PER historique moyen et actuel des 24 derniers mois aux estimations de 2030 suggère un potentiel de hausse du cours de l'action d'environ 25 à 45% d'ici 2028.



La justification de ce multiple réside dans la capacité de Porsche AG à rebâtir une activité résiliente avec des marges à deux chiffres, soutenue par une force de marque inégalée, une organisation rationnalisée et un risque de baisse limitée en Chine.



La recommandation passe de neutre à achat, et la cible de cours de 40 à 60 euros à un horizon 12 mois.