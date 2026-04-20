UBS passe sous le seuil de 5% du capital de Bang & Olufsen

La banque suisse UBS a franchi à la baisse le seuil de 5% du capital de Bang & Olufsen, indique lundi la marque audio de luxe dans un bref communiqué.

Dans son avis, l'entreprise danoise précise que l'établissement helvétique détenait, en date du mercredi 15 avril, plus de 7,2 millions d'actions, représentant 4,89% du capital et des droits de vote.



Une semaine auparavant, UBS contrôlait autour de 7,4 millions de titres, soit 5,05% du capital.



Cet allègement au capital intervient alors que Bang & Olufsen a fait état jeudi dernier d'une croissance de son chiffre d'affaires de 1% à taux de change constants sur son 3ème trimestre fiscal, une performance moins bonne que prévu, et revu à la baisse ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'exercice 2025/2026.



Le titre avait perdu plus de 2,2% jeudi dans le sillage de cette publication.