Dans son avis, l'entreprise danoise précise que l'établissement helvétique détenait, en date du mercredi 15 avril, plus de 7,2 millions d'actions, représentant 4,89% du capital et des droits de vote.
Une semaine auparavant, UBS contrôlait autour de 7,4 millions de titres, soit 5,05% du capital.
Cet allègement au capital intervient alors que Bang & Olufsen a fait état jeudi dernier d'une croissance de son chiffre d'affaires de 1% à taux de change constants sur son 3ème trimestre fiscal, une performance moins bonne que prévu, et revu à la baisse ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'exercice 2025/2026.
Le titre avait perdu plus de 2,2% jeudi dans le sillage de cette publication.
Bang & Olufsen A/S est une société basée au Danemark qui se consacre à la conception, au développement et à la commercialisation d'équipements audio et vidéo. La société fournit principalement des systèmes de musique, des haut-parleurs, des téléviseurs et des produits multimédia. Ses activités sont divisées en deux secteurs d'activité : Business-to-Consumer (B2C) et Business-to-Business (B2B). Le secteur B2C comprend deux segments : l'audiovisuel (AV), qui propose des produits audio et vidéo vendus sous la marque Bang & Olufsen, et B&O PLAY, qui propose des produits autonomes et portables. Le domaine d'activité B2B comprend également le segment Automobile, qui comprend le développement, la production et la vente de systèmes sonores pour une gamme de voitures, telles que Aston Martin, Audi, BMW et Mercedes-Benz. En outre, la société est la société mère du groupe Bang & Olufsen, qui opère dans le monde entier.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.