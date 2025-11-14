UBS Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 7 novembre, via les sociétés qu'il contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Viridien et détenir indirectement 5,03% du capital et 5,01% des droits de vote du groupe de géosciences.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Viridien hors marché, au résultat de laquelle l'exemption de trading ne s'applique plus pour le déclarant. À cette occasion, la société UBS AG a franchi individuellement en hausse les mêmes seuils.
Viridien figure parmi les 1ers fournisseurs mondiaux de services et de produits géophysiques destinés aux compagnies pétrolières et gazières. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services géophysiques (70,5%) : prestations d'enregistrement, de traitement et d'interprétation de données sismiques terrestres et marines ;
- fabrication d'équipements sismiques (29,5%) : notamment appareils d'enregistrement et de transmission, vibrateurs d'acquisition de données sismiques, logiciels de traitement et d'interprétation des données, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Afrique-Moyen-Orient (45,2%), Amérique du Nord (23,3%), Asie-Pacifique (15,8%) et Amérique latine (15,7%).
