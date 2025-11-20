UBS réitère sa recommandation 'achat' sur Logitech avec un objectif de cours maintenu à 100 francs suisses, une cible recelant 11% de potentiel de hausse pour le titre du fournisseur de périphériques informatiques.
Dans le résumé de sa note de recherche, le broker précise tirer des enseignements rassurants d'un 'roadshow' avec le directeur général (CEO) et l'équipe de relations investisseurs du groupe helvétique.
'Logitech affiche une forte exécution dans un contexte de marchés finaux en pleine croissance. L'entreprise a maîtrisé de nombreux tests de résistance, apportant de la confiance', rapporte ainsi UBS.
Logitech International S.A. figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de périphériques informatiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- accessoires de jeux (29,4%) : souris, claviers, casques, manettes de jeu, volants, contrôleurs de simulation, casques de jeux pour consoles, contrôleurs de jeux, etc. ;
- claviers et combos (19,4%) ;
- dispositifs de pointage (17,3%) : trackballs et souris ;
- systèmes de vidéoconférence (13,7%) ;
- caméras web (6,9%) ;
- tablettes et accessoires (6,6%) ;
- systèmes audio portatifs et pour PC (4%) : casques, écouteurs, systèmes musicaux sans fil, etc. ;
- autres (2,7%) : notamment haut-parleurs mobiles et haut-parleurs pour PC.
La commercialisation des produits est assurée au travers des magasins spécialisés.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (31%), Amériques (43,3%) et Asie-Pacifique (25,7%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.