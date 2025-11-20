UBS réitère sa recommandation 'achat' sur Logitech avec un objectif de cours maintenu à 100 francs suisses, une cible recelant 11% de potentiel de hausse pour le titre du fournisseur de périphériques informatiques.

Dans le résumé de sa note de recherche, le broker précise tirer des enseignements rassurants d'un 'roadshow' avec le directeur général (CEO) et l'équipe de relations investisseurs du groupe helvétique.

'Logitech affiche une forte exécution dans un contexte de marchés finaux en pleine croissance. L'entreprise a maîtrisé de nombreux tests de résistance, apportant de la confiance', rapporte ainsi UBS.