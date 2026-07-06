UBS réduit sa cible sur H&M face à des ventes sous pression
UBS a annoncé lundi avoir légèrement abaissé son objectif de cours sur H&M à 168 couronnes suédoises, contre 169 précédemment, tout en maintenant son opinion neutre sur le titre, estimant que les efforts entrepris par le groupe textile en matière de rentabilité continuent d'être contrebalancés par la pression persistante qui s'exerce sur se ventes.
Dans une note de recherche, la banque suisse reconnaît que le modèle économique de H&M s'est sensiblement amélioré, comme l'illustrent la progression de sa marge brute, le meilleur contrôle de ses coûts et la gestion plus rigoureuse de ses stocks, mais souligne que ses performances en matière de chiffre d'affaires demeurent son principal point faible.
Selon UBS, les résultats du 2ème trimestre sont venus confirmer cette tendance, avec des ventes à périmètre comparable ressorties en baisse de 1%, tandis que les ventes du 3ème trimestre affichent actuellement une évolution de 0%, n'offrant que peu de signes de reprise.
Révision à la baisse des prévisions à court terme
Face à cette faiblesse persistante, les analystes indiquent avoir revu à la baisse leur prévision de croissance des ventes à périmètre comparable pour le troisième trimestre à 0,5%, contre 1,5% auparavant.
La banque réduit également sa prévision de progression de la marge brute au troisième trimestre à 25 points de base, contre 50 points de base précédemment, et ramène son estimation de marge brute pour l'exercice 2027 à 54,2%, soit une baisse de 30 points de base, afin de tenir compte de pressions accrues sur les coûts.
D'après l'établissement financier, les progrès réalisés au niveau de la restructuration laissent présager des gains d'efficacité à venir, ce qui ne l'empêche pas de rester prudent sur la trajectoire de la croissance et de la marge brute.
La restructuration devrait porter ses fruits
UBS estime cependant que le détaillant suédois se trouve désormais en bonne voie pour atteindre son objectif de marge brute "normalisée", ciblé entre 54 et 55% pour l'exercice 2025/2026, ses analystes tablant plus précisément sur 54,2%.
Pour l'exercice 2026/2027, la banque anticipe une marge stable, considérant que les futurs gains d'efficacité interne seront probablement réinvestis pour soutenir la croissance du chiffre d'affaires ou pour compenser d'éventuels vents contraires liés aux coûts.
Hennes & Mauritz AB (H&M) est spécialisé dans la création et la distribution de vêtements, d'accessoires et de produits cosmétiques pour hommes, femmes et enfants. Les produits sont vendus notamment sous les marques H&M, H&M Home, COS, Monki, Weekday, Afound, & Other Stories et ARKET. La fabrication des produits est assurée par des sous-traitants.
A fin novembre 2025, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 4 101 points de vente implantés essentiellement en Suède (128), aux Etats-Unis (506), en Allemagne (401), au Royaume-Uni (221), en France (188), en Italie (150) et aux Pays-Bas (93).
La répartition géographique du CA est la suivante : Suède (3,9%), Allemagne (15,7%), Etats-Unis (12,7%), Royaume-Uni (7,2%), France (4,9%), Pologne (3,8%), Pays-Bas (3,5%), Italie (3,1%), Suisse (3%), Canada (2,7%) et autres (39,5%).
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.