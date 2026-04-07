UBS réduit son objectif de cours sur AB InBev

UBS a annoncé mardi avoir abaissé son objectif de cours sur le titre AB InBev, passant de 77 à 75 euros, en raison du mouvement de dévalorisation ayant récemment affecté le secteur.

Dans une étude diffusée dans la matinée, le courtier - qui réitère sa recommandation d'achat sur la valeur - indique tabler sur une décroissance organique de 0,6% des volumes de ventes du brasseur au premier trimestre, contre un repli de 0,4% attendu par le consensus.



De son point de vue, cette performance, quoique négative, marquerait une amélioration par rapport au quatrième trimestre, période durant laquelle les volumes s'étaient contractés de 1,5%.



S'il reconnaît que l'escalade des tensions au Moyen-Orient pourrait conduire à une remontée des coûts du groupe américano-belge, UBS souligne que le fabricant des bières Budweiser, Stella Artois et Corona est bien couvert contre le risque lié aux matières premières pour 2026, tout en précisant que le risque pour 2027 n'est pas absent.



La banque abaisse cependant sa prévision de bénéfice par action (BPA) d'environ 2%.



AB InBev prévoit de publier ses résultats du premier trimestre le 5 mai prochain.