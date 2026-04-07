Dans une étude diffusée dans la matinée, le courtier - qui réitère sa recommandation d'achat sur la valeur - indique tabler sur une décroissance organique de 0,6% des volumes de ventes du brasseur au premier trimestre, contre un repli de 0,4% attendu par le consensus.
De son point de vue, cette performance, quoique négative, marquerait une amélioration par rapport au quatrième trimestre, période durant laquelle les volumes s'étaient contractés de 1,5%.
S'il reconnaît que l'escalade des tensions au Moyen-Orient pourrait conduire à une remontée des coûts du groupe américano-belge, UBS souligne que le fabricant des bières Budweiser, Stella Artois et Corona est bien couvert contre le risque lié aux matières premières pour 2026, tout en précisant que le risque pour 2027 n'est pas absent.
La banque abaisse cependant sa prévision de bénéfice par action (BPA) d'environ 2%.
AB InBev prévoit de publier ses résultats du premier trimestre le 5 mai prochain.
Anheuser-Busch InBev SA/NV figure parmi les principaux producteurs mondiaux de bières. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles :
- production de bières : marques Budweiser, Corona, Stella Artois, Beck's, Leffe, Hoegaarden, Castle, Castle Lite, Bud Light, Skol, Brahma, Quilmes, Michelob, Harbin, Sedrin, etc. ;
- production, embouteillage et vente de boissons sans alcool : boissons gazeuses, boissons maltées, eaux en bouteille et thés glacés.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (16%), Amérique centrale (29,3%), Amérique du Nord (24%), Amérique latine (20,2%), Asie-Pacifique (9,6%) et autres (0.9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.