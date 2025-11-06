UBS réduit son objectif de cours sur Novo Nordisk

Tout en maintenant sa position 'neutre' sur Novo Nordisk, UBS réduit son objectif de cours de 340 à 315 couronnes danoises, au lendemain de la publication des résultats trimestriels du laboratoire pharmaceutique spécialisé dans le diabète et l'obésité.



'Le faible taux de sortie au 4e trimestre et les vents contraires de 2026 nous ont amenés à réduire notre hypothèse de croissance des ventes pour 2026 de 5,5% à 3% (contre un consensus de 7,2%)', indique le broker.



'Le bruit autour des prix du GLP1 (glucagon-like peptide 1) devrait se poursuivre', estime par ailleurs UBS, dont le nouvel objectif de cours n'implique que 5% de potentiel de progression pour le titre du groupe danois.