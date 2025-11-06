UBS réduit son objectif de cours sur Novo Nordisk
Publié le 06/11/2025 à 10:35
'Le faible taux de sortie au 4e trimestre et les vents contraires de 2026 nous ont amenés à réduire notre hypothèse de croissance des ventes pour 2026 de 5,5% à 3% (contre un consensus de 7,2%)', indique le broker.
'Le bruit autour des prix du GLP1 (glucagon-like peptide 1) devrait se poursuivre', estime par ailleurs UBS, dont le nouvel objectif de cours n'implique que 5% de potentiel de progression pour le titre du groupe danois.