Tout en maintenant sa position 'neutre' sur Verallia, UBS réduit son objectif de cours de 30 à 24,5 euros, une cible recelant 7% de potentiel de hausse pour le titre, après le point d'activité trimestriel du fabricant d'emballages en verre, la semaine passée.
Le broker pointe une faible rentabilité de Verallia au troisième trimestre et un abaissement de ses prévisions 'en raison d'une détérioration des volumes en août et septembre, ainsi que d'une amélioration de la rentabilité qui ne s'est pas matérialisée'.
Verallia est le 3e producteur mondial et le 1er producteur européen d'emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires.
En 2024, le groupe a produit plus de 16 milliards de bouteilles et de pots en verre.
A fin 2024, le groupe dispose de 35 usines de production verrière, de 5 usines de décor et de 19 centres de traitement du calcin dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (24,2%), Italie (22,8%), Espagne (15,3%), Allemagne (12,8%), Brésil (6,3%) et autres (18,6%).
