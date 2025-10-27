Tout en maintenant sa position 'neutre' sur Verallia, UBS réduit son objectif de cours de 30 à 24,5 euros, une cible recelant 7% de potentiel de hausse pour le titre, après le point d'activité trimestriel du fabricant d'emballages en verre, la semaine passée.

Le broker pointe une faible rentabilité de Verallia au troisième trimestre et un abaissement de ses prévisions 'en raison d'une détérioration des volumes en août et septembre, ainsi que d'une amélioration de la rentabilité qui ne s'est pas matérialisée'.