UBS réaffirme son conseil 'achat' sur Lufthansa avec un objectif de cours ajusté de 9,25 à 9,5 euros, disant 'rester au-dessus du consensus avec des changements non significatifs des prévisions', après les trimestriels du transporteur aérien allemand.

'Les résultats de Lufthansa au titre du troisième trimestre montrent une amélioration du contrôle des coûts, une augmentation des réservations et un désendettement. Un bilan et une valorisation solides offrent du potentiel aux actionnaires', affirme le broker.