UBS réaffirme sa recommandation "achat" sur ABN Amro, avec un objectif de cours rehaussé de 37,3 à 38,5 EUR, une nouvelle cible qui recèle un potentiel d'augmentation de 28% pour l'action de l'établissement financier néerlandais.
Dans le résumé de sa note de recherche, la banque suisse explique remonter ses prévisions de BPA pour ABN Amro grâce à des taux de swap (taux d'intérêt que les banques s'appliquent mutuellement pour leurs emprunts) plus élevés.
UBS voit aussi une réduction continue des postes équivalents temps plein (FTE), y compris au 1er trimestre, et la gestion des actifs pondérés du risque (RWA) renforcer la crédibilité de la restructuration du groupe bancaire.
ABN AMRO Bank N.V. figure parmi les principaux groupes bancaires néerlandais. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque commerciale et de détail (51%) ;
- banque d'entreprise (33,4%) ;
- gestion de fortune (14,2%) ;
- autres (1,4%).
A fin 2025, le groupe gère 264,1 MdsEUR d'encours de dépôts et 255,8 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : Pays-Bas (90,8%), Europe (6,1%), Etats-Unis (1,6%), Asie (0,9%) et autres (0,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.