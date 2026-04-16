UBS rehausse sa cible sur ABN Amro

UBS réaffirme sa recommandation "achat" sur ABN Amro, avec un objectif de cours rehaussé de 37,3 à 38,5 EUR, une nouvelle cible qui recèle un potentiel d'augmentation de 28% pour l'action de l'établissement financier néerlandais.

Dans le résumé de sa note de recherche, la banque suisse explique remonter ses prévisions de BPA pour ABN Amro grâce à des taux de swap (taux d'intérêt que les banques s'appliquent mutuellement pour leurs emprunts) plus élevés.



UBS voit aussi une réduction continue des postes équivalents temps plein (FTE), y compris au 1er trimestre, et la gestion des actifs pondérés du risque (RWA) renforcer la crédibilité de la restructuration du groupe bancaire.