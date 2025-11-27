UBS réitère sa recommandation "achat" sur Richemont avec un objectif de cours rehaussé de 176 à 196 francs suisses, une nouvelle cible recelant 18% de potentiel de progression pour le titre du groupe de luxe helvétique, sa valeur favorite dans le secteur.

"Le modèle évolué de Richemont l'a rendu plus défensif mais le positionne aussi favorablement pour une possible reprise cyclique en 2026, avec un contrôle des dépenses opérationnelles éprouvé compensant les vents contraires sur les marges", juge le broker.