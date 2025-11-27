UBS réitère sa recommandation "achat" sur Richemont avec un objectif de cours rehaussé de 176 à 196 francs suisses, une nouvelle cible recelant 18% de potentiel de progression pour le titre du groupe de luxe helvétique, sa valeur favorite dans le secteur.
"Le modèle évolué de Richemont l'a rendu plus défensif mais le positionne aussi favorablement pour une possible reprise cyclique en 2026, avec un contrôle des dépenses opérationnelles éprouvé compensant les vents contraires sur les marges", juge le broker.
Compagnie Financière Richemont SA figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- articles de joaillerie (71,6%) : marques Cartier (n° 1 mondial de la bijouterie et de la joaillerie), Van Cleef & Arpels et Giampiero Bodino ;
- montres de luxe (15,4%) : marques Piaget, A. Lange & Söhne, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, Officine Panerai, IWC Schaffhausen, Baume & Mercier et Roger Dubuis ;
- autres (13%) : notamment stylos, articles de maroquinerie et vêtements sous les marques Montblanc, Chloé, Old England, Purdey et Alfred Dunhill.
La CA par activité se ventile entre distribution de détail (70,3%), distribution en gros (23,4%) et distribution en ligne (6,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (3,2%), Royaume-Uni (3,8%), Europe (15,9%), Chine (19,6%), Japon (10,2%), Asie (13,8%), Etats-Unis (21%), Amériques (3,5%), Moyen-Orient et Afrique (9%).
