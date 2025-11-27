Compagnie Financière Richemont SA figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - articles de joaillerie (71,6%) : marques Cartier (n° 1 mondial de la bijouterie et de la joaillerie), Van Cleef & Arpels et Giampiero Bodino ; - montres de luxe (15,4%) : marques Piaget, A. Lange & Söhne, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, Officine Panerai, IWC Schaffhausen, Baume & Mercier et Roger Dubuis ; - autres (13%) : notamment stylos, articles de maroquinerie et vêtements sous les marques Montblanc, Chloé, Old England, Purdey et Alfred Dunhill. La CA par activité se ventile entre distribution de détail (70,3%), distribution en gros (23,4%) et distribution en ligne (6,3%). La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (3,2%), Royaume-Uni (3,8%), Europe (15,9%), Chine (19,6%), Japon (10,2%), Asie (13,8%), Etats-Unis (21%), Amériques (3,5%), Moyen-Orient et Afrique (9%).