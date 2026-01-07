"Le solide carnet de commandes de Trigano et sa dynamique dans les camping-cars et les caravanes soutiennent les ventes organiques", constate le broker au lendemain du point d'activité du groupe pour son 1er trimestre comptable.

En appui de sa position "achat" sur Trigano, UBS met aussi en avant sa valorisation, l'action se traitant, selon lui, avec une décote de l'ordre de 15% par rapport à ses niveaux historiques.