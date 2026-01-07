UBS rehausse son objectif de cours sur Trigano

UBS réaffirme sa recommandation "achat" sur Trigano avec un objectif de cours rehaussé de 190 à 195 euros, une nouvelle cible qui recèle 14% de potentiel de progression pour le titre du fabricant français de véhicules et d'accessoires de loisir.

"Le solide carnet de commandes de Trigano et sa dynamique dans les camping-cars et les caravanes soutiennent les ventes organiques", constate le broker au lendemain du point d'activité du groupe pour son 1er trimestre comptable.



En appui de sa position "achat" sur Trigano, UBS met aussi en avant sa valorisation, l'action se traitant, selon lui, avec une décote de l'ordre de 15% par rapport à ses niveaux historiques.