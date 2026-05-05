UBS réitère son conseil à l'achat sur Elis après la publication des résultats

UBS réitère son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 29 E suite à l'annonce des résultats du 1er trimestre conformes aux attentes selon l'analyste.



UBS estime que le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2026 est conforme aux prévisions et note que les prévisions pour l'exercice 2026 sont inchangées.



"L'Amérique latine a enregistré des performances particulièrement bonnes et la dynamique commerciale s'est améliorée d'un trimestre à l'autre après un 4e trimestre 2025 plus faible" indique le bureau d'analyse.



Le groupe s'attend à une croissance organique du chiffre d'affaires annuel légèrement inférieure à celle de 2025, des marges d'EBITDA ajusté et d'EBIT ajusté en légère amélioration, un free cash-flow en croissance " mid-single digit " et un résultat net courant par action dilué en croissance " high-single digit ".