UBS réitère son conseil et son objectif sur Lindt & Sprüngli
Publié le 13/11/2025 à 12:43
'Dans un contexte globalement difficile, Lindt affiche de solides performances, faisant progresser ses bénéfices et ses marges pour créer de la valeur - même si le sentiment des investisseurs est devenu mitigé récemment' indique UBS dans sa note du jour.
Lindt & Sprüngli a relevé ses prévisions de croissance organique des ventes pour l'exercice 2025 et s'attend actuellement à une croissance organique des ventes de 9 à 11 % (contre 7 à 9 % auparavant) et à une augmentation de la marge EBIT dans la partie inférieure de 20 à 40 points de base.
Pour les années post-2025, le Groupe a réitéré ses objectifs stratégiques de croissance organique des ventes à moyen et long terme de 6 à 8 % avec une amélioration de la marge bénéficiaire opérationnelle de 20 à 40 points de base par an.