UBS réitère son conseil et son objectif sur Lindt & Sprüngli

UBS maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 147 000 francs suisses.



'Dans un contexte globalement difficile, Lindt affiche de solides performances, faisant progresser ses bénéfices et ses marges pour créer de la valeur - même si le sentiment des investisseurs est devenu mitigé récemment' indique UBS dans sa note du jour.



Lindt & Sprüngli a relevé ses prévisions de croissance organique des ventes pour l'exercice 2025 et s'attend actuellement à une croissance organique des ventes de 9 à 11 % (contre 7 à 9 % auparavant) et à une augmentation de la marge EBIT dans la partie inférieure de 20 à 40 points de base.



Pour les années post-2025, le Groupe a réitéré ses objectifs stratégiques de croissance organique des ventes à moyen et long terme de 6 à 8 % avec une amélioration de la marge bénéficiaire opérationnelle de 20 à 40 points de base par an.