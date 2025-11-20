UBS réitère son conseil Neutre sur le titre avec un objectif de cours de 54 francs suisses après le CMD organisé par le groupe.

'La direction d'ABB a clairement défini ses ambitions ainsi que la stratégie pour atteindre le haut de la nouvelle fourchette de marge de 18 à 22 %, soutenue par des perspectives de demande favorables' indique UBS dans son étude du jour.

Les objectifs de croissance organique de 5-7% et d'acquisitions contribuant pour 1-2% par an sont confirmés, avec une stratégie privilégiant des opérations ciblées mais ouverte à des transactions plus importantes.