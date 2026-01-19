UBS réitère son conseil sur Ahold Delhaize avant la publication des résultats
Publié le 19/01/2026 à 10:46
"Nous prévoyons un quatrième trimestre conforme aux attentes et une marge prévisionnelle d'environ 4 % pour l'exercice 2026 ; l'amélioration des ventes chez S&S sera la clé d'une réévaluation" indique le bureau d'analyse.
Pour 2025, le groupe a confirmé anticiper un BPA sous-jacent en croissance à un pourcentage "à un seul chiffre moyen ou élevé" à changes constants, une marge d'exploitation sous-jacente de l'ordre de 4% et un cash-flow libre d'au moins 2,2 milliards.
Par ailleurs, le distributeur belgo-néerlandais a annoncé vouloir racheter pour un milliard d'euros d'actions à partir de début 2026.