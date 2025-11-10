UBS réitère son conseil sur Arkema après les trimestriels

Suite aux résultats du 3e trimestre 2025, les prévisions d'EBITDA et de flux de trésorerie disponible pour l'exercice 2025 sont revues à la baisse souligne UBS dans son étude. L'analyste maintient sa recommandation à l'achat avec un objectif de cours de 70E.



UBS estime que l'EBITDA du 3e trimestre 2025 a légèrement dépassé les prévisions. Il indique que toutes les divisions principales ont affiché des résultats supérieurs aux attentes.



'Les prévisions d'EBITDA et de flux de trésorerie disponible pour l'exercice 2025 ont été revues à la baisse, respectivement à ' 1,25 à 1,3 milliard d'euros ' et ' environ 300 millions d'euros '' rajoute UBS.



Le cours actuel, le titre affiche un PER 2025 d'environ 26 fois et un rendement de 7%.