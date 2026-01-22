UBS réitère son conseil sur Burberry après les résultats du 3ème trimestre

UBS maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 1 570 pence après la publication des résultats du troisième trimestre.



UBS souligne dans son étude du jour que les résultats du troisième trimestre de Burberry ont révélé une reprise de la demande plus forte que prévu en Chine, ce qui a permis d'améliorer la qualité des ventes.



"Les ventes au détail du troisième trimestre, à 665 millions de livres sterling, étaient conformes aux prévisions. À périmètre comparable, la croissance du troisième trimestre s'est établie à +3 % (prévisions de +2 %). La croissance sous-jacente des ventes au détail à taux de change constant s'est ainsi établie à +3 % (prévisions de +2 %)" indique le bureau d'analyse.



UBS estime que l'accélération du troisième trimestre devrait entraîner des révisions à la hausse des bénéfices.