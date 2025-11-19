UBS réitère son conseil à l'achat et son objectif de 18 E après la présentation du nouveau plan à moyen terme ACT 2028.

'Crédit Agricole vise un résultat net de 8,5 milliards d'euros et une rentabilité des capitaux propres (ROTE) supérieure à 14 % d'ici l'exercice 2028, contre un consensus de 8,1 milliards d'euros et 13,1 %, en parité de pouvoir d'achat (PPA) conforme aux attentes' souligne UBS.

'D'importants plans d'investissement et de restructuration sont également prévus'.

Le groupe prévoit en outre une croissance des revenus supérieure à 3,5% par an en moyenne sur 2024-28, croissance qui 'devrait provenir de tous les pôles métiers, en cohérence avec son modèle de développement fondé sur un business mix équilibré et diversifié'.