Le groupe allemand vise désormais un EBITDA ajusté AL d'environ 45,3 milliards d'euros, et non plus de 'plus de 45 MdsEUR' pour l'exercice en cours. Le groupe s'attend également à un free cash-flow AL d'environ 20,1 MdsEUR, contre 'plus de 20 MdsEUR estimé précédemment.

UBS estime que les prévisions devraient rassurer. L'analyste maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 36,1 E.

L'analyste souligne quatre points clés : [1] L'EBITDA hors États-Unis est conforme aux tendances allemandes, comme prévu ; [2] Les prévisions hors États-Unis sont réitérées, laissant présager un rebond de l'activité allemande au quatrième trimestre ; [3] Le dividende par action progresse de 11 % à 1,0 EUR, avec 2 milliards d'euros de rachats d'actions ; [4] Le déploiement de la fibre optique en Allemagne est renforcé par une aide budgétaire de 0,5 milliard d'euros.

UBS indique en conclusion qu'avec une action en baisse de 15 % depuis septembre, ces résultats devraient être un soulagement.