UBS réitère son conseil sur Deutsche Telekom après les résultats

Le groupe allemand vise désormais un EBITDA ajusté AL d'environ 45,3 milliards d'euros, et non plus de 'plus de 45 MdsEUR' pour l'exercice en cours. Le groupe s'attend également à un free cash-flow AL d'environ 20,1 MdsEUR, contre 'plus de 20 MdsEUR estimé précédemment.



UBS estime que les prévisions devraient rassurer. L'analyste maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 36,1 E.



L'analyste souligne quatre points clés : [1] L'EBITDA hors États-Unis est conforme aux tendances allemandes, comme prévu ; [2] Les prévisions hors États-Unis sont réitérées, laissant présager un rebond de l'activité allemande au quatrième trimestre ; [3] Le dividende par action progresse de 11 % à 1,0 EUR, avec 2 milliards d'euros de rachats d'actions ; [4] Le déploiement de la fibre optique en Allemagne est renforcé par une aide budgétaire de 0,5 milliard d'euros.



UBS indique en conclusion qu'avec une action en baisse de 15 % depuis septembre, ces résultats devraient être un soulagement.