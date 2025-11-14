Le groupe allemand vise désormais un EBITDA ajusté AL d'environ 45,3 milliards d'euros, et non plus de 'plus de 45 MdsEUR' pour l'exercice en cours. Le groupe s'attend également à un free cash-flow AL d'environ 20,1 MdsEUR, contre 'plus de 20 MdsEUR estimé précédemment.
UBS estime que les prévisions devraient rassurer. L'analyste maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 36,1 E.
L'analyste souligne quatre points clés : [1] L'EBITDA hors États-Unis est conforme aux tendances allemandes, comme prévu ; [2] Les prévisions hors États-Unis sont réitérées, laissant présager un rebond de l'activité allemande au quatrième trimestre ; [3] Le dividende par action progresse de 11 % à 1,0 EUR, avec 2 milliards d'euros de rachats d'actions ; [4] Le déploiement de la fibre optique en Allemagne est renforcé par une aide budgétaire de 0,5 milliard d'euros.
UBS indique en conclusion qu'avec une action en baisse de 15 % depuis septembre, ces résultats devraient être un soulagement.
Deutsche Telekom AG figure parmi les 1ers opérateurs mondiaux de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de télécommunications (83,3%) : prestations de téléphonie mobile (261,4 millions d'abonnés à fin 2024), de téléphonie fixe (25,2 millions d'abonnés), de transmission de données, d'accès à Internet, d'hébergement de sites Web, de messagerie, développement de systèmes d'information et de communication, etc. ;
- autres (16,7%) : notamment vente de combinés mobiles, d'accessoires, et de matériels de télécommunications.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (23,7%), Europe (10,9%), Amérique du Nord (64,9%) et autres (0,5%).
