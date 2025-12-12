UBS réitère son conseil à l'achat sur le titre et laisse son objectif de cours inchangé à 285 E. Cet objectif fait ressortir un potentiel de hausse de : +22 % du titre.

"Les nouveaux objectifs pour 2026-2030 tablent sur une croissance du BPA supérieure à 11 %, contre un consensus d'environ 8 %, avec un potentiel de hausse" souligne UBS dans son étude.

L'analyste estime que les nouveaux objectifs 2025-2026-2030 de CMD, à savoir une croissance organique de 7 à 10 % par an et une progression de la marge cumulée supérieure à 250 points de base, associés à un programme de rachat d'actions de 2,5 à 3,5 milliards d'euros, constituent une excellente surprise.