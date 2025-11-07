UBS reste à l'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 625 francs suisses après la publication des résultats du 3ème trimestre.
L'analyste souligne que le groupe a dépassé les prévisions en matière d'EBITDAaL et de flux de trésorerie opérationnel.
'L'EBITDAaL du 3ème trimestre dépasse les prévisions de 2,6 %, grâce à un élément exceptionnel. Le flux de trésorerie disponible opérationnel (OpFCF) est supérieur de 24 % aux attentes, malgré des investissements en capital réduits' souligne UBS dans son étude du jour.
'Les revenus du secteur des télécommunications sont en baisse. Les prévisions sont confirmées. Les perspectives à moyen terme s'améliorent, avec plusieurs leviers de croissance' rajoute UBS en conclusion.
Pour l'exercice 2025, Swisscom table sur un chiffre d'affaires de 15 à 15,2 milliards de francs suisses, un EBITDAaL d'environ 5,0 milliards de francs suisses, des investissements de 3,1 à 3,2 milliards ainsi que sur un taux d'endettement (dette nette/EBITDA) de 2,4.
Si les objectifs sont atteints, l'entreprise entend proposer à l'Assemblée générale 2026 une augmentation du dividende de 22 à 26 francs suisses par action, au titre de l'exercice 2025.
Swisscom AG est le 1er opérateur de télécommunications suisse. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de télécommunications fixes et mobiles (67,5%) : prestations de téléphonies fixe et mobile, de transmission de données, d'accès à Internet, diffusion de chaînes TV et de stations radio, etc. ;
- réalisation, maintenance et exploitation d'infrastructures de communication (10,8%) ;
- prestations de services d'interconnexion (8%) : à destination des opérateurs de télécommunications ;
- vente de téléphones fixes et mobiles (7,2%) ;
- autres (6,5%).
Le CA par marché se ventile entre clients privés (50,8%) clients commerciaux (41,5%) et opérateurs de télécommunications (7,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (75,8%) et Italie (24,2%).
