UBS réitère son conseil sur Swisscom après les trimestriels

UBS reste à l'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 625 francs suisses après la publication des résultats du 3ème trimestre.



L'analyste souligne que le groupe a dépassé les prévisions en matière d'EBITDAaL et de flux de trésorerie opérationnel.



'L'EBITDAaL du 3ème trimestre dépasse les prévisions de 2,6 %, grâce à un élément exceptionnel. Le flux de trésorerie disponible opérationnel (OpFCF) est supérieur de 24 % aux attentes, malgré des investissements en capital réduits' souligne UBS dans son étude du jour.



'Les revenus du secteur des télécommunications sont en baisse. Les prévisions sont confirmées. Les perspectives à moyen terme s'améliorent, avec plusieurs leviers de croissance' rajoute UBS en conclusion.



Pour l'exercice 2025, Swisscom table sur un chiffre d'affaires de 15 à 15,2 milliards de francs suisses, un EBITDAaL d'environ 5,0 milliards de francs suisses, des investissements de 3,1 à 3,2 milliards ainsi que sur un taux d'endettement (dette nette/EBITDA) de 2,4.



Si les objectifs sont atteints, l'entreprise entend proposer à l'Assemblée générale 2026 une augmentation du dividende de 22 à 26 francs suisses par action, au titre de l'exercice 2025.