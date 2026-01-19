UBS réitère son conseil sur Swissquote après l'annonce des résultats préliminaires
Publié le 19/01/2026 à 15:21
"Les prévisions pour l'exercice 2025 sont légèrement supérieures aux attentes en termes de chiffre d'affaires (+1 %) et de bénéfice avant impôt (+0,7 %), mais avec un ralentissement plus marqué que prévu de la dynamique des nouveaux investissements nets" indique le bureau d'analyse.
Swissquote devrait réaliser un bénéfice avant impôts proche de 420 millions de CHF en 2025 avec un chiffre d'affaires net préliminaires qui devrait atteindre au moins 720 millions de CHF.
La direction a précisé que ces résultats ont été soutenus par la croissance de la clientèle et la résilience des revenus, ainsi que par des éléments exceptionnels ayant eu un impact net positif d'environ 50 millions de francs suisses.
Le rapport financier complet pour l'exercice 2025 sera publié le 19 mars 2026.