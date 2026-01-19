Swissquote Group Holding SA (Swissquote) est un fournisseur de services financiers et commerciaux en ligne en Suisse. Elle exploite une banque en ligne qui accepte les dépôts de ses clients principalement en francs suisses, en dollars américains et en euros sous forme de compte courant, et propose des transactions électroniques sur des actions, des fonds, des options, des warrants et des obligations dans le monde entier. Swissquote propose également des services de courtage d'actions aux investisseurs autonomes et aux gestionnaires d'actifs, des services de garde contre des frais et des opérations de change, des prêts sur marge aux clients contre le nantissement d'actifs, des placements fiduciaires pour le compte et aux risques des clients contre des frais de commission et des services aux entreprises pour la gestion de leurs programmes d'options sur actions, entre autres. Son portail financier swissquote.ch est une plateforme en ligne fournissant les informations dont les utilisateurs ont besoin pour effectuer des recherches indépendantes sur divers véhicules d'investissement. Elle est active en Suisse et à l'étranger, notamment à Dubaï et à Malte.