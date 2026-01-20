UBS maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de 685 E. L'analyste souligne que les commandes et le chiffre d'affaires du 4ème trimestre dépassent largement les prévisions.
UBS estime qu'ASM International a annoncé des commandes et un chiffre d'affaires solides avant la publication de ses résultats préliminaires pour le quatrième trimestre.
"Le chiffre d'affaires s'élève à 698 millions d'euros, dépassant ses prévisions (entre 630 et 660 millions d'euros) et étant supérieur de 7 % au consensus (653 millions d'euros)" indique le bureau d'analyse.
"Par ailleurs, les prises de commandes ont fortement progressé pour atteindre 800 millions d'euros, soit une hausse de 9 % sur un an, de 26 % par rapport au trimestre précédent et de 20 % par rapport au consensus (668 millions d'euros)" rajoute UBS dans son étude du jour.
ASML Holding N.V. figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de matériel de lithographie destinés à l'industrie des semi-conducteurs. Les équipements du groupe sont destinés à l'impression des circuits intégrés sur des plaques très fines de silicium. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de matériel de lithographie (77%). Le groupe propose également des produits et des composants optiques de lithographie ;
- prestations de services (23%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Pays-Bas (0,1%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (4,7%), Chine (36,1%), Corée du Sud (22,7%), Etats-Unis (15,9%), Taïwan (15,4%), Japon (4,1%) et Singapour (1%).
