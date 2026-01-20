UBS relève fortement son objectif de cours sur ASML

UBS maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de 685 E. L'analyste souligne que les commandes et le chiffre d'affaires du 4ème trimestre dépassent largement les prévisions.



UBS estime qu'ASM International a annoncé des commandes et un chiffre d'affaires solides avant la publication de ses résultats préliminaires pour le quatrième trimestre.



"Le chiffre d'affaires s'élève à 698 millions d'euros, dépassant ses prévisions (entre 630 et 660 millions d'euros) et étant supérieur de 7 % au consensus (653 millions d'euros)" indique le bureau d'analyse.



"Par ailleurs, les prises de commandes ont fortement progressé pour atteindre 800 millions d'euros, soit une hausse de 9 % sur un an, de 26 % par rapport au trimestre précédent et de 20 % par rapport au consensus (668 millions d'euros)" rajoute UBS dans son étude du jour.