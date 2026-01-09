UBS reste sur une recommandation Neutre sur le titre mais relève fortement son objectif de cours à 35 E (contre 26 E).

L'analyste anticipe de solides résultats pour le 4ème trimestre/2ème semestre, confirmant la résilience des marges.

"Les perspectives pour 2026 laissent présager une reprise progressive, mais l'action a progressé de plus de 20 % ces trois derniers mois" souligne le bureau d'analyse.

Au cours actuel, le titre affiche un PER 2025 de 16 fois avec un rendement proche de 4%.