UBS relève Morgan Stanley à l'achat, prône la "qualité" face aux incertitudes
UBS a annoncé mardi avoir relevé sa recommandation sur Morgan Stanley de "neutre" à "achat", avec un objectif de cours porté de 195 à 196 dollars, ce qui représente un potentiel de hausse de 18% par rapport au dernier niveau de clôture.
Dans une note de recherche, la banque suisse recommande aux investisseurs d'acheter de la "qualité dans un monde incertain".
"Compte tenu de sa rentabilité exceptionnelle (best-in-class), il est peu probable que l'action Morgan Stanley apparaisse un jour comme virtuellement bon marché", prévient l'établissement helvétique.
Un point d'entrée stratégique pour des catalyseurs bien identifiés
"Mais face à la salve de gros titres qui frappent actuellement les marchés et les valeurs bancaires - entre l'impact de la guerre en Iran, des difficultés du crédit privé ou de l'effet disruptif de l'IA - nous pensons qu'il s'agit d'une opportunité pour les investisseurs de renforcer leurs portefeuilles avec un titre de qualité", poursuit UBS.
Ses analystes ajoutent qu'entre la solidité de ses activités de conseil, la perspective de plusieurs introductions en Bourse majeures cette année et une franchise de gestion de fortune qui domine ses pairs, ils perçoivent de nombreux catalyseurs de nature à relancer les cours.
A la Bourse de New York, l'action Morgan Stanley progressait de 0,4% mardi matin, à la suite de ce relèvement d'opinion, elle surperforme un indice S&P 500 en repli de 0,5%.
Morgan Stanley est un groupe de services financiers. Les revenus (avant éliminations intragroupe) par activité se répartissent comme suit :
- banque de financement et d'investissement (46,4%) : financements spécialisés (d'acquisitions, de projets, etc.), interventions sur les marchés actions, de taux, de change et de matières premières, opérations sur actions, conseil en fusions-acquisitions, etc. ;
- gestion de patrimoine (44,5%) ;
- gestion d'actifs et de fonds d'investissement (9,1%) : 1 895 MdsUSD d'actifs sous gestion à fin 2025.
La répartition géographique des revenus est la suivante : Amériques (74,9%), Asie (13,3%) et Europe-Moyen-Orient-Afrique (11,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.