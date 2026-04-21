UBS relève nettement son objectif de cours sur RWE

UBS confirme son conseil à l'achat sur le titre et relève nettement son objectif de cours à 65 E (contre 55 E). Ce nouvel objectif fait ressortir un potentiel de hausse de 16% du titre.





"RWE figure parmi nos valeurs favorites du secteur, aux côtés d'Orsted (PT 185 DKK, Achat) et de Grenergy (PT 130 EUR, Achat)" indique UBS.





RWE a annoncé ses prévisions pour 2026. L'EBITDA ajusté du groupe devrait se situer entre 5,2 et 5,8 milliards d'euros (contre un consensus de 5,592 milliards d'euros). L'EBIT ajusté est estimé entre 2,8 et 3,4 milliards d'euros, (consensus de 3,106 millions d'euros). Le résultat net ajusté devrait se situer entre 1,55 et 2,05 milliards d'euros (consensus de 1,766 milliard d'euros).





Pour 2027, le groupe prévoit un chiffre d'affaires de 6,2 à 6,8 milliards d'euros (6,5 milliards d'euros pour le consensus), un EBIT de 3,45 à 4,05 milliards d'euros (3,75 milliards d'euros pour le consensus) et un résultat net ajusté de 1,9 à 2,4 milliards d'euros (2,2 milliards d'euros pour le consensus).