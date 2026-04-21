UBS confirme son conseil à l'achat sur le titre et relève nettement son objectif de cours à 65 E (contre 55 E). Ce nouvel objectif fait ressortir un potentiel de hausse de 16% du titre.
"RWE figure parmi nos valeurs favorites du secteur, aux côtés d'Orsted (PT 185 DKK, Achat) et de Grenergy (PT 130 EUR, Achat)" indique UBS.
RWE a annoncé ses prévisions pour 2026. L'EBITDA ajusté du groupe devrait se situer entre 5,2 et 5,8 milliards d'euros (contre un consensus de 5,592 milliards d'euros). L'EBIT ajusté est estimé entre 2,8 et 3,4 milliards d'euros, (consensus de 3,106 millions d'euros). Le résultat net ajusté devrait se situer entre 1,55 et 2,05 milliards d'euros (consensus de 1,766 milliard d'euros).
Pour 2027, le groupe prévoit un chiffre d'affaires de 6,2 à 6,8 milliards d'euros (6,5 milliards d'euros pour le consensus), un EBIT de 3,45 à 4,05 milliards d'euros (3,75 milliards d'euros pour le consensus) et un résultat net ajusté de 1,9 à 2,4 milliards d'euros (2,2 milliards d'euros pour le consensus).
RWE AG figure parmi les 1ers groupes énergétiques européens. Le CA par activité se répartit comme suit :
- négoce et distribution d'électricité et de gaz (80,5%) : électricité (155 903 GWh vendus en 2024) et gaz (42 316 GWh) ;
- production d'énergies renouvelables (14,8%) : production d'énergies éoliennes, solaires, hydroélectriques, et d'énergies issues de la biomasse (117 801 GWh produits en 2024) ;
- production d'électricité à partir de la biomasse (4,7%). Le groupe développe également des activités de stockage d'énergie dans des systèmes de stockage par batterie et des centrales de pompage-turbinage, ainsi que de production d'hydrogène.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (46,3%), Royaume-Uni (21,9%), Europe (23,9%), Amérique du Nord (6,5%) et autres (1,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.