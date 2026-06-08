UBS relève Rémy Cointreau à conserver, croit à un possible redressement

UBS a annoncé lundi avoir relevé sa recommandation sur le titre Rémy Cointreau de vendre à neutre avec un objectif de cours rehaussé de 35 à 44 euros, estimant que le numéro deux français des spiritueux derrière Pernod Ricard pourrait bien se trouver à l'aube d'un redressement.

La banque suisse dit considérer comme "audacieux" le plan de transformation récemment présenté par le groupe, qui vise à générer 100 millions d'euros de résultat opérationnel courant (ROC) supplémentaires sur trois ans grâce au lancement d'initiatives commerciales et à l'accentuation du programme d'économies.



L'élément le plus important, de son point de vue, réside dans le fait que le producteur de cognacs souhaite réduire son exposition aux marchés les plus fébriles que sont actuellement les Etats-Unis et la Chine, qui représentent respectivement 35 et 32% du chiffre d'affaires et qui ont lourdement affecté ses performances ces dernières années.



Si l'établissement helvétique dit ne pas tenir entièrement compte des pleins effets de cette nouvelle stratégie à ce stade en attendant de disposer de davantage d'éléments, il estime que l'impulsion donnée par l'entreprise est de nature à justifier un relèvement de recommandation à neutre.



Pour l'exercice 2026/2027 en cours, UBS dit ainsi tabler sur une croissance organique du chiffre d'affaires de 3,7% assortie d'une progression de 4,5% du résultat opérationnel et d'une amélioration de 15 points de base de la marge d'exploitation.