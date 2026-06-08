UBS relève Rémy Cointreau à conserver, croit à un possible redressement
UBS a annoncé lundi avoir relevé sa recommandation sur le titre Rémy Cointreau de vendre à neutre avec un objectif de cours rehaussé de 35 à 44 euros, estimant que le numéro deux français des spiritueux derrière Pernod Ricard pourrait bien se trouver à l'aube d'un redressement.
La banque suisse dit considérer comme "audacieux" le plan de transformation récemment présenté par le groupe, qui vise à générer 100 millions d'euros de résultat opérationnel courant (ROC) supplémentaires sur trois ans grâce au lancement d'initiatives commerciales et à l'accentuation du programme d'économies.
L'élément le plus important, de son point de vue, réside dans le fait que le producteur de cognacs souhaite réduire son exposition aux marchés les plus fébriles que sont actuellement les Etats-Unis et la Chine, qui représentent respectivement 35 et 32% du chiffre d'affaires et qui ont lourdement affecté ses performances ces dernières années.
Si l'établissement helvétique dit ne pas tenir entièrement compte des pleins effets de cette nouvelle stratégie à ce stade en attendant de disposer de davantage d'éléments, il estime que l'impulsion donnée par l'entreprise est de nature à justifier un relèvement de recommandation à neutre.
Pour l'exercice 2026/2027 en cours, UBS dit ainsi tabler sur une croissance organique du chiffre d'affaires de 3,7% assortie d'une progression de 4,5% du résultat opérationnel et d'une amélioration de 15 points de base de la marge d'exploitation.
Rémy Cointreau figure parmi les principaux producteurs et distributeurs mondiaux de cognacs, de spiritueux et de liqueurs. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- cognacs (62,1%) : marque Rémy Martin et LOUIS XIII ;
- liqueurs et spiritueux (35,8%) : liqueurs (Cointreau), rhums (Mount Gay), brandy (Saint Rémy et Metaxa), single malt whiskies (Bruichladdich, Port Charlotte, Octomore, Westland et Domaine des Hautes Glaces).
Le solde du CA (2,1%) concerne une activité de distribution de produits de marques partenaires.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (2%), Europe-Moyen Orient-Afrique (21%), Asie-Pacifique (40,1%) et Amériques (36,9%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.