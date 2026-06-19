Depuis l'annonce de l'approche d'un protocole d'accord entre l'Iran et les Etats-Unis vendredi dernier, le titre de l'entreprise aérienne s'est offert un bond de 14,99%. Aujourd'hui, le titre marque une petite pause (-0,36%, à 12,54 euros).
Le titre du groupe de transport aérien, comme les autres acteurs du secteur, a profité de la baisse des cours de l'or noir depuis les annonces sur un protocole d'accord de paix au Moyen-Orient.
Les analystes d'UBS, qui sont à Neutre sur l'action Air France-KLM, en ont profité pour relever leur objectif de cours de 10 à 13,50 euros. Ils anticipent "un soulagement chez les investisseurs et une pression à la hausse sur le cours de l'action si l'arrêt des hostilités se confirme et que les couloirs aériens commerciaux se rouvrent".
Dans son scénario de référence, la banque suisse a décidé de ramener le prix du baril de pétrole de 114 à 79 dollars, ce qui permet une augmentation du bénéfice par action pour 2026 et 2027, de respectivement 65 et 18%.
UBS prévient toutefois que certaines prévisions pourraient être erronées et faire bouger le titre à la hausse comme à la baisse. Il y a notamment une résurgence du conflit au Moyen-Orient, qui entraînerait une hausse significative du prix du kérosène. En parallèle, une maîtrise des coûts unitaires hors carburant, meilleure ou moins bonne que prévu est également à surveiller. Enfin, a moyen terme, l'entreprise pourrait progresser plus rapidement et plus nettement que prévu vers son objectif de marge d'environ 8% ou plus d'ici 2028. UBS table sur 6% environ, contre un consensus à 7% d'ici 2028, ce qui pourrait générer une croissance des bénéfices supérieures aux attentes.
Air France-KLM figure parmi les 1ères compagnies aériennes mondiales. Le CA par activité se répartit comme suit :
- transport de passagers et de fret (82,5%) : 76,7 millions de personnes et 0,9 Mt de marchandises transportées en 2025 ;
- transport de passagers à bas prix (10,4% ; Transavia) : 26,1 millions de personnes transportées ;
- prestations de maintenance (7%) ;
- autres (0,1%).
A fin 2025, le groupe dispose d'une flotte de 596 avions (dont 289 détenus en propre et 307 en location) répartis entre les flottes nationales Air France (268), KLM (188) et Transavia (140).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.