Roche recule légèrement à la Bourse de Zurich (-0,54%, à 330 francs suisses), en dépit de l'avis positif d'UBS. Les analystes de la banque ont confirmé leur avis à acheter, tout en relevant leur cible de cours de 360 à 396 francs suisses, soit un potentiel de hausse de 19,35% par rapport à la clôture de vendredi.
Dans un premier temps, la banque helvète relève que les ventes du premier trimestre se sont révélées conformes aux attentes, mais que le détail par produit est de qualité inférieure. Les déceptions sur les moteurs de croissance que sont les produits Ocrevus/Gazyva, ont été compensées par les performances de l'Hemlibra et des produits matures (Rituxan et Actemra). En outre, les ventes de Vabysmo (un médicament utilisé en ophtalmologie) ont été inférieures de 1% aux attentes, mais la direction a mentionné des signes de retour à la croissance aux Etats-Unis, lors d'une conférence téléphonique.
Les analystes estiment qu'à l'avenir ils vont considérer Roche comme une plateforme solide capable de générer plus de 5 milliards de dollars de ventes supplémentaires à marge élevée grâce au Giredestrant (cancer du sein), avec un potentiel pour le Fenebrutinib (pic de ventes estimé à 2 milliards de dollars par UBS) et des données de phase 3 dans la maladie d'Alzheimer, leader de sa catégorie à moyen terme.
Au final, UBS a relevé de 1% en moyenne son objectif de bénéfice par action core sur la période 2026-2030 grâce au succès du Gazyva dans les indications immunologiques. La hausse de la cible de cours de 360 à 396 francs suisses reflète notamment les nouvelles hypothèses de multiples de marché.
Roche Holding AG (Roche) est une entreprise de recherche dans le domaine de la santé. Les activités opérationnelles de la société sont organisées en deux divisions : Pharmaceuticals et Diagnostics. La division pharmaceutique se compose de deux secteurs d'activité : Roche Pharmaceuticals et Chugai. La division Diagnostics se compose de quatre secteurs d'activité : Diabetes Care, Molecular Diagnostics, Professional Diagnostics et Tissue Diagnostics. La société développe des médicaments pour divers domaines pathologiques, notamment l'oncologie, l'immunologie, les maladies infectieuses, l'ophtalmologie et les neurosciences. Ses produits pharmaceutiques comprennent Anaprox, Avastin, Bactrim, Bondronat, CellCept, Cotellic, Dilatrend, Dormicum, Invirase, Kadcyla, Kytril (Kevatril), Lariam, MabThera, Madopar, Neupogen, Pegasys, Perjeta, Pulmozyme, Rocaltrol, Rocephin et Roferon-A. La société propose des produits pour les chercheurs, notamment pour l'analyse cellulaire, l'expression génétique, le séquençage du génome et la purification des acides nucléiques.
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.