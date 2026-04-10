Dans une note diffusée dans la matinée, la banque d'investissement dit tabler sur une croissance organique de 6,3% au niveau du chiffre d'affaires du groupe de spiritueux italien au cours du premier trimestre, une performance supérieure à la prévision moyenne du consensus (+5,1%) et au secteur dans son ensemble.

Avec un PER de 21x pour 2026, ce qui correspond à une prime de 29% par rapport au secteur de la consommation de base en Europe et de 82% en comparaison de titres comme Diageo ou Pernod, UBS maintient une opinion "neutre" sur le titre.

Campari a prévu de publier ses résultats de 1er trimestre le 5 mai prochain.

Sur Euronext Milan, l'action progressait de 2,7% vendredi à l'approche de la mi-journée, signant l'une des plus fortes hausses de l'indice FTSE MIB.