Dans une note diffusée dans la matinée, la banque d'investissement dit tabler sur une croissance organique de 6,3% au niveau du chiffre d'affaires du groupe de spiritueux italien au cours du premier trimestre, une performance supérieure à la prévision moyenne du consensus (+5,1%) et au secteur dans son ensemble.
Avec un PER de 21x pour 2026, ce qui correspond à une prime de 29% par rapport au secteur de la consommation de base en Europe et de 82% en comparaison de titres comme Diageo ou Pernod, UBS maintient une opinion "neutre" sur le titre.
Campari a prévu de publier ses résultats de 1er trimestre le 5 mai prochain.
Sur Euronext Milan, l'action progressait de 2,7% vendredi à l'approche de la mi-journée, signant l'une des plus fortes hausses de l'indice FTSE MIB.
Davide Campari-Milano N.V. figure parmi les principaux producteurs et distributeurs italiens de spiritueux et de vins. L'activité s'organise autour de 3 familles de produits :
- spiritueux : rhums, vodkas, tequilas, whiskies, liqueurs, etc. (marques Campari, SKYY Vodka, Cynar, Aperol, Cabo Wabo, CampariSoda, Glen Grant, Ouzo 12, X-Rated, Dreher, Old Eight et Drury's) ;
- vins : marques Liebfraumilch, Mondoro, Riccadonna, Sella & Mosca et Teruzzi & Puthod ;
- boissons sans alcool : apéritifs (marque Crodino), sodas (LemonSoda, OranSoda, PelmoSoda et TonicSoda), et eaux minérales (Crodo).
A fin 2025, le groupe dispose de 24 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (49,6%), Amériques (43,8%) et Asie-Pacifique (6,6%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.