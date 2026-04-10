UBS relève sa cible sur Campari en prévision d'un solide 1er trimestre

UBS a annoncé vendredi avoir relevé de 6,2 à 6,7 euros son objectif de cours sur Campari, déclarant s'attendre à un solide début de l'année de la part du fabricant du célèbre apéritif Aperol.

Dans une note diffusée dans la matinée, la banque d'investissement dit tabler sur une croissance organique de 6,3% au niveau du chiffre d'affaires du groupe de spiritueux italien au cours du premier trimestre, une performance supérieure à la prévision moyenne du consensus (+5,1%) et au secteur dans son ensemble.



Avec un PER de 21x pour 2026, ce qui correspond à une prime de 29% par rapport au secteur de la consommation de base en Europe et de 82% en comparaison de titres comme Diageo ou Pernod, UBS maintient une opinion "neutre" sur le titre.



Campari a prévu de publier ses résultats de 1er trimestre le 5 mai prochain.



Sur Euronext Milan, l'action progressait de 2,7% vendredi à l'approche de la mi-journée, signant l'une des plus fortes hausses de l'indice FTSE MIB.