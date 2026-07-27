UBS relève sa cible sur easyJet, le titre grimpe

L'analyste confirme son conseil "neutre" sur le titre de la compagnie, avec un objectif de cours relevé de 610 à 635 pence. Sur les coups de 13h, easyJet s'adjugeait près de 1,5% à Londres.

UBS indique que la hausse de sa cible sur le titre reflète un relèvement du multiple d'EV/EBITDA 2027 de 2,75x à 3x, afin d'intégrer un potentiel de reprise des bénéfices plus rapide si l'environnement de marché s'améliore.



L'analyste précise toutefois que la forte révision des prévisions de bénéfice par action (-75% pour 2026 et -13% pour 2027) en raison de la hausse du prix du kérosène devrait peser sur les résultats malgré un troisième trimestre supérieur aux attentes.



Le bureau d'études rappelle enfin que l'évolution du titre dépendra surtout, à court terme, d'une éventuelle offre de Castlelake ou d'Apollo, mais que toute opération reste soumise à des incertitudes réglementaires.



Pour rappel, les deux fonds américains courtisent la compagnie depuis plusieurs semaines. Apollo Global Management a notamment soumis une offre de 7,15 GBP par action en numéraire (soit la dernière offre à ce jour), à comparer aux 6,90 GBP/action proposés par Castlelake.

Castlelake et Apollo ont respectivement jusqu'aux 3 et 7 août pour annoncer une offre définitive ou renoncer à l'opération