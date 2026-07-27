UBS indique que la hausse de sa cible sur le titre reflète un relèvement du multiple d'EV/EBITDA 2027 de 2,75x à 3x, afin d'intégrer un potentiel de reprise des bénéfices plus rapide si l'environnement de marché s'améliore.
L'analyste précise toutefois que la forte révision des prévisions de bénéfice par action (-75% pour 2026 et -13% pour 2027) en raison de la hausse du prix du kérosène devrait peser sur les résultats malgré un troisième trimestre supérieur aux attentes.
Le bureau d'études rappelle enfin que l'évolution du titre dépendra surtout, à court terme, d'une éventuelle offre de Castlelake ou d'Apollo, mais que toute opération reste soumise à des incertitudes réglementaires.
Pour rappel, les deux fonds américains courtisent la compagnie depuis plusieurs semaines. Apollo Global Management a notamment soumis une offre de 7,15 GBP par action en numéraire (soit la dernière offre à ce jour), à comparer aux 6,90 GBP/action proposés par Castlelake. Castlelake et Apollo ont respectivement jusqu'aux 3 et 7 août pour annoncer une offre définitive ou renoncer à l'opération
easyJet plc est une compagnie aérienne de vols directs basée au Royaume-Uni. Les activités de la société comprennent le transport aérien et les voyages organisés. Sa branche de transport aérien exploite un réseau de lignes. Elle dispose d’environ 355 appareils, desservant 1 207 liaisons dans 38 pays et 164 aéroports. Sa branche de voyages organisés commercialise des séjours tout compris. Ses destinations comprennent l'Irlande du Nord, l'Écosse, les îles Anglo-Normandes, l'Angleterre, l'Autriche, la Bulgarie, le Cap-Vert, la Croatie, Chypre, la République tchèque, le Danemark, l'Égypte, la France, l'Allemagne, Gibraltar, la Grèce, la Hongrie, l'Islande, l'Italie, Malte, Monaco, le Monténégro, le Maroc, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, l'Espagne, la Suède, la Suisse, la Tunisie, la Turquie et bien d'autres encore. Elle propose une application client pour la réservation et l'embarquement à bord de l'avion. Elle inclut également des outils en libre-service permettant de gérer les perturbations via l'application. Elle s'adresse à de multiples segments de marché, notamment les voyages d'affaires, les visites à des amis et à la famille (VFR) et les voyages d'agrément.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.