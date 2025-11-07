UBS relève sa recommandation sur Banca Generali

UBS relève sa recommandation sur Banca Generali de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours porté de 51,4 à 56,9 euros, une nouvelle cible qui laisse 12% de potentiel de hausse pour le titre de l'établissement financier italien.



'Selon nous, les revenus supplémentaires de 40 à 50 millions d'euros attendus du partenariat avec Alleanza pourraient entraîner une hausse de plus de 10% de la valorisation, et les synergies d'Intermonte pourraient générer de la valeur en plus', estime le broker.