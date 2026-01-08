UBS relève sa recommandation sur BNP Paribas

UBS relève sa recommandation sur BNP Paribas de "neutre" à "achat" avec un objectif de cours porté de 77,4 à 103 euros (soit un potentiel de hausse de 26%), ajoutant le titre du groupe bancaire à son portefeuille de valeurs favorites ("top picks").

"BNP se négocie avec une décote de 32% par rapport au secteur, soit un écart de capitalisation de marché de 43 milliards d'euros (29 MdsEUR pour Société Générale), trop élevé pour une restructuration bancaire vers un ROTE de 13% pour l'exercice 2028", juge le broker.



UBS voit de l'espace pour que BNP Paribas surperforme significativement cette valorisation, étant donnés le gain d'environ 300 points de base dans le ROTE qu'il prévoit sur de la clarté juridique et le démarrage de rachats d'actions plus significatifs.



"BNP Paribas dispose d'une capacité éprouvée pour constituer de larges activités à travers de l'investissement soutenu pour des gains de parts de marché et du levier opérationnel positif", ajoute le broker, qui cite la CIB et Arval comme des "exemples évidents".