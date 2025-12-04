UBS relève sa recommandation sur Carlsberg de "neutre" à "achat" avec un objectif de cours porté de 810 à 1060 couronnes danoises, une nouvelle cible qui recèle un potentiel de progression de 32% pour le titre du brasseur scandinave.
"Une exposition plus élevée aux boissons non alcoolisées à croissance plus rapide, un retour à la croissance du volume en Asie et un désendettement accéléré peuvent conduire à une revalorisation de l'action", estime le broker dans sa note.
