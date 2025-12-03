UBS relève sa recommandation sur Stellantis de "neutre" à "achat" avec un objectif de cours porté de 8,3 à 12 euros, une nouvelle cible recelant 30% de potentiel de progression pour l'action du constructeur automobile franco-italo-américain.

"Il est temps de s'impliquer dans une variation du résultat opérationnel ajusté de l'ordre de 3 milliards d'euros prévue en Amérique du Nord, la région avec les meilleurs fondamentaux automobiles en 2026", juge le broker dans sa note.