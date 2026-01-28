UBS relève sa recommandation sur le titre en passant à l'achat (contre Neutre) et fixe un nouvel objectif de cours de 162 francs suisses (contre 148 francs suisses).
Ce nouvel objectif représente un potentiel de hausse de 9% du titre par rapport au cours actuel.
"Les actions de PSP ont sous-performé leurs concurrents, mais le modèle économique est de grande qualité et de nouveaux catalyseurs sont à venir" indique UBS dans son étude du jour.
Publié le 28/01/2026 à 10:45
