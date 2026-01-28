PSP Swiss Property AG est une holding immobilière basée en Suisse. Elle est organisée en trois secteurs d'activité : Real Estate Investment, qui comprend les activités immobilières et tous les biens de la société ; Real Estate Management, qui comprend tous les services et activités liés à la gestion du portefeuille immobilier de la société ; et Holding, qui couvre les fonctions traditionnelles de l'entreprise, telles que les finances, le service juridique, les relations avec les investisseurs et le public, les ressources humaines et les technologies de l'information. La société possède environ 170 bureaux et immeubles commerciaux, ainsi que neuf sites de développement dans toute la Suisse, principalement à Zurich, Genève, Bâle, Berne et Lausanne. Au 31 décembre 2011, elle comptait deux filiales directes : PSP Participations Ltd et PSP Finance Ltd, ainsi que des filiales indirectes telles que PSP Group Services Ltd, PSP Real Estate Ltd, PSP Management Ltd et Immobiliengesellschaft Septima AG, entre autres.