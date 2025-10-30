UBS maintient sa recommandation à l'achat sur Airbus mais relève son objectif de cours à 240 E (contre 220 E) après l'annonce des résultats du 3ème trimestre 2025. L'analyste estime que les marges sont de plus en plus confortables après le troisième trimestre.

'Nous considérions la rentabilité comme le principal risque pour notre scénario, anticipant une augmentation des coûts de la chaîne d'approvisionnement qui ne pourrait être entièrement répercutée sur les clients' indique UBS.

Le groupe vise à atteindre en 2025 environ 820 livraisons d'avions commerciaux, un EBIT ajusté d'environ 7,0 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible avant financement client d'environ 4,5 milliards d'euros.

Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 d'environ 30 fois avec un rendement de près de 1%.